OM : sa méthode, ses envies, Kamara, Cuisance… Sampaoli donne une leçon

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Chaque conférence de presse donne lieu à une leçon. À l’image de Bielsa, son disciple, Jorge Sampaoli a indiqué ses envies pour le futur et son OM. Pour la première fois depuis son arrivée, il a disposé d’une semaine complète d’entraînement pour mettre en place sa méthode.

Devant les journalistes, Sampaoli a accepté de la dévoiler : « On a profité du temps pour s’organiser et mieux se connaître. On établit une culture de jeu avec et sans ballon. Ce temps nous a permis de mettre en place des idées communes pour renforcer le système. On a pris des décisions concernant le jeu sans ballon. Je veux qu’on joue plus haut. Le système doit nous donner l’occasion de porter le ballon aux joueurs qui sont hauts sur le terrain. Je ne veux pas qu’ils redescendent le chercher. »

En deux matches, l’ex-sélectionneur du Chili a ramené l’OM à une place européenne. Mais, pour Sampaoli, l’essentiel est ailleurs : « Il faut que le système fonctionne. On doit gagner rapidement. On renforce le jeu pour permettre un chemin de sécurité pour l’équipe notamment dans les ressorties. La place finale au classement est secondaire. On est une équipe nouvelle. On aurait pu perdre les deux derniers matches. Il faut rassurer les joueurs sur comment fonctionne le système. C’est la priorité. »

Avant d’ajouter qu’il insistait sur l’aspect défensif : « Dans un match avec un adversaire qui pratique une transition directe, quatre joueurs doivent l’empêcher. Les autres doivent fonctionner avec une transition inattendue. Selon les caractéristiques, on doit récupérer le ballon rapidement. Il faut empêcher l’adversaire de venir à notre surface. Mais la Ligue 1 possède des joueurs rapides et physiques. »

Pour mettre en place ses idées, Sampaoli fait appel aux meilleurs jeunes du centre de formation : « Dans la méthodologie, on utilise des sparrings. C’est l’occasion de mieux les connaître. Ce sont les jeunes qui ont le plus de potentiel. Ils peuvent se projeter avec l’équipe première et c’est bon pour leur progression. » Enfin, l'Argentin a mis en garde l'OGC Nice, adversaire du week end : « Il y a eu une rencontre récemment. Ce sont des équipes différentes. On va proposer un jeu différent. Tout se jouera samedi. » Kamara sera suspendu pour cette rencontre, Amavi et Rongier sont quant à eux blessés. "Kamara ? C'est un joueur difficile à remplacer, on n'a pas de joueur qui a les mêmes caractéristique que lui dans le groupe. On va voir si on met deux joueurs à la récupération pour le remplacer."

Ultime point de vue, celui donné sur son milieu de terrain, Michaël Cuisance. Propos retranscrits par Le Phocéen. "C'est un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel. Il n'est pas encore très clair sur sa meilleure position sur le terrain. Il doit apprendre à évoluer avec ses coéquipiers. Sa jeunesse et ses caractériques en font un joueur à exploiter à chaque match. Il peut pêtre décisif mais maintenant il doit se fondre dans le collectif."