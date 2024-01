Sampaoli ne regrette pas l’OM, il adore le RC Lens et le Stade Rennais

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Jorge Sampaoli n’est pas parti fâché de l’OM. Arrivé en mars 2021 et reparti en juillet 2022, le technicien argentin a simplement estimé qu’il y avait fait son temps et que le club phocéen ne pourrait pas viser plus haut.

« En mars 2021, je suis arrivé au club dans un climat de crise. Nous avons fait le premier pas, nous avons qualifié l’OM en Ligue Europa, puis nous avons terminé vice-champions derrière Paris. Pour moi, le projet d’après devait être beaucoup plus ambitieux. Je voulais que Marseille gagne le Championnat, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Je voulais viser plus haut. Je veux gagner une Coupe d’Europe, gagner des titres. L’OM a changé de directeur sportif (Javier Ribalta est arrivé en juin 2022), et là j’ai compris que ce serait très difficile, que ce n’était plus le même projet. Et comme j’avais beaucoup d’affection et de reconnaissance pour le club, le président, le propriétaire aussi, j’ai préféré partir. »

« De belles équipes, comme Rennes ou Lens »

Au-delà de ses excellentes relations avec les dirigeants de l’OM, Sampaoli a tenu à dire tout le bien qu’il pensait de la Ligue 1 en comparaison de la Liga. « Ce sont deux championnats différents mais la Ligue 1 me paraît plus excitante aujourd’hui, a-t-il ajouté. Quand j’y étais, il y avait Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé au PSG, Lucas Paqueta à Lyon, des joueurs de très haut niveau et de belles équipes, comme Rennes ou Lens. Quand je suis arrivé à Séville en 2017, nous avions pris des joueurs français comme Wissam Ben Yedder, Clément Lenglet, car ils ont le talent, la qualité. Les Français peuvent s’imposer partout. »

