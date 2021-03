OM : Sampaoli reçoit un soutien de poids

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

Au sein des journalistes français, la voix de Didier Roustan porte et compte. Auprès du Phocéen, "Le Profe" de la Chaîne l'Équipe s'est longuement confié sur l'arrivée à l'OM de Jorge Sampaoli.

Rapidement, Didier Roustan a eu des mots dithyrambiques pour le successeur de André Villas-Boas : "C'est un miracle pour l'OM d'avoir trouvé un coach de cette envergure en aussi peu de temps. Sampaoli, c'est quand même une pointure mondiale, un coach charismatique qui entraîne ses joueurs avec lui. Il a fait des exploits pratiquement partout où il est passé, que ce soit la "U" (Universidad de Chile) avec qui il a tout gagné, la sélection chilienne à qui il a offert la Copa America, et Santos et l'Atlético Mineiro qu'il a ressuscités ces deux dernières années. Mais, pour en revenir au Chili, il faut aussi se souvenir qu'il élimine l'Espagne championne du monde au Mondial 2014 et ne perd qu'aux tirs au but en huitièmes face au Brésil. Quel entraîneur dans notre Ligue 1 actuelle présente un tel pedigree ? Aucun !"

Disciple de Bielsa, Jorge Sampaoli est souvent comparé à l'actuel coach de Leeds. D'après Roustan, le compliment doit le toucher : "Attendez, c'est énorme d'être comparé à Bielsa ! Certains disent qu'il a raté sa saison à l'OM, mais il n'y a que les cons qui disent ça. Comme il a été champion d'automne, ils estiment qu'il s'est planté, mais il y a eu beaucoup d'événements contraires, comme les joueurs qui partent à la CAN, d'autres qui n'ont pas tenu le rythme, des décisions arbitrales... parler d'une saison ratée, c'est n'importe quoi."

Avant de finir sa déclaration d'amour : "Complètement, c'est un miracle aussi pour la L1 qui a besoin d'un OM attractif, et avec Sampaoli, on ne peut pas espérer mieux. On sent que le mec a envie de transmettre cette passion. Il prendra peut-être des coups, mais il s'en fout, il va jouer son football et ça me ravit."

Propos recueillis par Le Phocéen