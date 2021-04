OM : Sampaoli s'agace face à une énorme faiblesse de son effectif

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Après l'adaptation, le premier bilan. Présent depuis quelques semaines sur le banc de l'OM, Jorge Sampaoli a fait une première critique auprès de son effectif. Devant la presse, l'entraîneur argentin a regretté la faiblesse technique de certains joueurs : "Le niveau de technique de l'équipe par rapport à ses besoins, c'est-à-dire un fonctionnement collectif, est encore un peu déséquilibré. Certains joueurs, assurément, sont compatibles. Après, sur la technique pour le collectif, on est un peu déséquilibré. On doit travailler sur ça."

Forcément, au prochain mercato, Jorge Sampaoli voudra résoudre ce problème. En tout cas, il ne changera pas sa philosophie pour s'adapter aux qualités de ses joueurs : "Vous savez, à mon âge, je ne vais pas changer de philosophie. J'essaye de voir quelles sont les ressources à disposition pour faire jouer les joueurs différemment à ce à quoi ils ont été habitués. Avec un pragmatisme sans ballon pour récupérer et attaquer vite, et ça implique même des caractéristiques artistiques. Il faut être capable de créer des relations entre les joueurs pouvant générer des actions de jeu qui sont enthousiasmantes. Ce que j'essaye de faire, c'est de créer de la valeur et un amour du ballon, pour créer avec ou sans le ballon." Ils sont prévenus.