Sans inspiration et réduit à 10, l'OM se fait manger par Strasbourg

C'est sans doute la pire mi-temps de l'OM cette saison. Pourtant, l'équipe d'Igor Tudor a une bonne raison de s'imposer ce soir puisqu'une victoire lui offrirait sept points d'avance sur le 4e (Monaco) et donc la placerait en position de force dans la course à la Champions League. Mais cet enjeu n'a pas suffi à motiver les Phocéens, entrés du mauvais pied dans la partie. Un festival de mauvaises passes a entaché les premières minutes et même des joueurs exemplaires comme Mbemba ou Kolasinac ont rendu des ballons faciles aux Alsaciens.

En conséquence, ce sont les Strasbourgeois qui se sont procurés toutes les grosses occasions de ces 45 premières minutes et ils peuvent se mordre les doigts de ne pas avoir concrétisé leur domination, notamment sur une frappe pas cadrée de Delaine ou une tête à côté de Gameiro. En plus, ils jouent en supériorité numérique depuis la 28e minute, Balerdi ayant très légèrement accroché Gueye en position de dernier défenseur. Clairement une soirée sans pour les Phocéens, qui auront bien du mérite à s'en relever en seconde période...