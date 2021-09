SCO d’Angers - OM (0-0) : un supporter marseillais est décédé après la rencontre

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Décidément, l'après-match SCO d'Angers-OM a été très agité pour les supporters marseillais. Et il s'est conclu par un drame ayant coûté la vie à l'un d'entre eux. Juste après le coup de sifflet final, des ultras phocéens ont envahi la pelouse du stade Raymond-Kopa pour en découdre avec leurs homologues angevins qui, semble-t-il, leur avaient lancé une bombe agricole et des pétards.

Plus tard dans la nuit, aux alentours de 1h30, quatre mini-bus remplis de supporters marseillais se trouvaient sur l'A85 pour rentrer dans la cité phocéenne quand le dernier d'entre eux est rentré dans un semi-remorque par l'arrière. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues, la seule certitude, c'est qu'un fan de 23 ans est décédé et les huit autres personnes présentes dans le véhicule sont blessées. Quarante-trois sapeurs-pompiers, dix ambulances, un véhicule infirmier et quatre officiers ont porté secours aux Marseillais, sans parvenir, hélas, à sauver le plus touché d'entre eux. Une soirée au bilan terrible pour les amoureux de l'OM…

Un minibus à bord duquel se trouvaient 9 supporters de l'OM qui revenaient du match à Angers a fait un accident cette nuit.



Un passager est décédé, les 8 autres ont été blessés légèrement.



