Shakhtar Donetsk - OM : le onze de Gattuso a fuité, avec une surprise en attaque !

Alors que l'Olympique de Marseille se déplace ce jeudi (21h) à Hambourg pour affronter le Shakhtar Donetsk en 16e de finale aller de la Ligue Europa, l'entraîneur olympien, Gennaro Gattuso, a annoncé en conférence de presse qu'il ne voulait pas revenir au 3-5-2. Pour le reste de la saison et la première confrontation face aux Ukrainiens, l'OM devrait donc évoluer en 4-3-3. Concernant son onze de départ contre le Shakhtar Donetsk, le technicien italien devrait bien laisser sur le banc Chancel Mbemba et devrait titulariser Luis Enrique plutôt qu'Iliman Ndiaye en attaque aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang et Faris Moumbagna, si l'on en croit les informations de L'Équipe.

Les compos probables

Shakhtar Donetsk : Riznyk - Konoplia, Bondar, Matviyenko, Azarovi - Bondarenko, Kriskiv, Sudakov - Zoubkov, Macedo, Sikane.

OM : Lopez - Clauss, Gigot, Balerdi, Merlin - Kondogbia, Ounahi, Harit - Luis Enrique, Aubameyang, Moumbagna.

