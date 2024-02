Shakhtar Donetsk-OM : les Marseillais laissent filer un précieux succès (2-2) !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le match était attendu. Nécessairement. Par des supporters de l'OM dépités depuis plusieurs semaines et franchement mécontents, même, de la dernière sortie des joueurs de Gattuso au Vélodrome contre le FC Metz (1-1). On ne peut pas dire, pourtant, que la première période face au Shakhtar Donetsk ait répondu aux attentes. Ni rassuré les supporters les plus découragés.

Aubameyang s'illustre

Car en quarante-cinq minutes, à Hambourg, Aubameyang et les siens n'ont rien montré. Pas une occasion franche à signaler et des sueurs froides en défense avec une parade de Pau Lopez (3e), sur une frappe de Zubkov, un but ukrainien valable (Eguinaldo, 27e) refusé pour un coup de sifflet préalable de l'arbitre alors qu'il aurait du laisser l'avantage et une reprise, enfin, non cadrée du même Eguinaldo qui ne trouvait pas le cadre (37e). Les Olympiens attendaient en réalité le second acte pour enfin montre quelque chose. Gigot trouvait ainsi les bras du gardien ukrainien à la suite d'un corner de Clauss (52e), pour la première tentative cadrée du match de la part des Marseillais..., et Luis Henrique loupait l'immanquable six minutes plus tard, en plaçant sa tête à bout portant au-dessus du but du Shakhtar sur un centre de Merlin.

A la 64e minute, Pierre-Emerick Aubameyang ouvrait le score pour l'OM en reprenant du pied droit, au second poteau, un centre de Clauss (1-0, 64e). Avantage de courte durée, malheureusement, puisque le Shakhtar, quatre petites minutes plus tard, parvenait à égaliser. A la suite d'un coup-franc ukrainien, et d'un dégagement de Pau Lopez, le ballon revenait dans la surface de réparation avant que Clauss se troue et que Matvyenko marque d'un tir croisé rasant de la gauche (1-1, 68e).

La fin de rencontre voyait l'OM reprendre l'avantage dans les tous derniers instants. Ainsi, à la 90e minute, Aubameyang, encore lui, faisait la différence sur la gauche et, avec une passe en retrait, trouvait Ndiaye pour une reprise du pied droit au point de penalty (2-1, 90e). On pensait la victoire acquise pour les Phocéens avant que Eguinaldo, sur un centre de Zubkov, égalise d'une belle tête piquée et croisée (2-2, 93e). L'OM, qui a mené deux fois au score, repart donc de Hambourg avec un match nul. Sans plus de certitudes qu'au coup d'envoi mais avec la certitude que tout reste à faire au match retour dans une semaine.

30. En ouvrant le score face au Shakhtar, Pierre-Emerick Aubameyang a égalé Radamel Falcao (30) comme meilleur buteur de la Ligue Europa depuis sa refonte en 2009/10. Goleador. #UEL pic.twitter.com/RoJfjotGHS — OptaJean (@OptaJean) February 15, 2024

