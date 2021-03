OM : son avenir, ses doutes, Sampaoli... Cuisance se confie en longueur

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

L’exercice médiatique n’est jamais évident, même quand on vient du Bayern Munich. Prêté avec option d’achat par l’ogre bavarois, l’été dernier, Cuisance a fait le point sur sa situation personnelle : « Il y a des suivis. Ils ont beaucoup de contact avec mon agent. Mon souhait est de me concentrer sur l’OM. Je veux aller chercher la coupe d’Europe. Ma préoccupation, c’est l’OM. Je n’y ai pas pensé. On n’a pas eu de discussion avec l’OM. J’essaye de trouver mon niveau. Je ne méritais pas de rester. Je dois prouver que je peux rester ici. »

Auteur de deux buts, pour les premières rencontres de Sampaoli, l’Alsacien avoue connaître une renaissance depuis la venue du coach argentin : « Je suis avec un coach qui me plait, qui aime attaquer. Ce coach me plait beaucoup. Je souhaite rester à l’OM. C’est un grand coach. Il sait parler au joueur. Il a donné des mots qui m’ont motivé. On est rentrés avec un autre état d’esprit que lors des matches précédents. J’étais en manque de confiance. Je n’ai pas douté de mes qualités. Il me fallait de la confiance. Le but contre en Rennes m’en a donné. Celui contre Brest en rajoute beaucoup. »

En difficulté sous AVB, Cuisance avoue qu’il était au fond du trou : « Ce n’était pas facile à vivre. Je n’étais pas bon dans ce que j’aime faire. Mes proches m’ont accompagné. Ils ont cru en moi. Je me suis acharné au travail à l’entraînement et en dehors. On a tous des problèmes personnels. J’ai été contraint de régler des situations. Je n’étais pas focus sur le football. Avec ces buts, je reviens tout doucement. »