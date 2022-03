Stade Brestois - OM : les Marseillais logiquement devant

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Une entame parfaite. Avec de l'envie, du pressing et, surtout, une ouverture du score signée Gerson. L'OM a répondu présent en Bretagne lors de son déplacement à Brest. Et mène donc logiquement à la pause avec un but marquée d'entrée de jeu par Gerson (3e). Harit, titulaire ce soir, lançait Milik qui, lui, décalait Gerson dans l'axe et trompait Bizot.

Avec 66% de possession de balle dans les 20 premières minutes, les Marseillais maintenaient un pressing haut avant, peu à peu, de reculer et offrir quelques opportunités aux Brestois, dont une frappe, non cadrée, de Belaïli (28e).