Stade de Reims - OM (1-3) : les Tops et les Flops de la victoire olympienne

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Les Tops

Dimitri Payet Credit Photo - Icon Sport

Dimitri Payet

Le milieu offensif de l’OM a été étincelant, marquant un doublé sur deux frappes au point de pénalty (41e, 76e). Par ailleurs, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a délivré la 100e passe décisive de sa carrière en Ligue 1 à Arkadiusz Milik (45+2e).

Pol Lirola

Prêté avec option d'achat cet hiver par la Fiorentina à Marseille jusqu'à la fin de la saison, le latéral droit espagnol enchaîne les belles prestations. Toujours présent dans le combat, Pol Lirola s’est également montré décisif, offrant un caviar à Dimitri Payet sur le premier but olympien (41e).

Arkadiusz Milik

Précieux dans le combat aérien et le jeu dos au but, l’attaquant polonais a inscrit son cinquième but en Ligue 1 sous les couleurs de l’OM, en reprenant à bout portant un centre parfait de Dimitri Payet (45+2e).

Le Flop

Dion Lopy et Yuto Nagatomo Credit Photo - Icon Sport

Yuto Nagatomo

Absent lors des deux derniers matchs à cause d’une blessure à la cuisse, le latéral gauche japonais faisait son retour ce vendredi dans le onze de départ marseillais. Mais l’ancien joueur de l’Inter Milan, qui a été battu dans la plupart des duels qu’il a eu à disputer, a montré une nouvelle fois ses limites.