Stade de Reims, OM – Mercato : un gros doute pourrait régler l'avenir de Boulaye Dia

Dans les semaines qui viennent, le Stade de Reims va forcément trembler. Le club champenois va-t-il perdre son meilleur buteur Boulaye Dia ? Toujours suivi par l'OM mais suscitant surtout l'intérêt de l'étranger, West Ham en tête, le buteur rémois semble dans le doute. Des doutes confiés avec franchise par son agent Frédéric Guerra.

Interrogé par la chaîne Telefoot, l'agent de Dia a reconnu être face à un dilemme. « On a déjà beaucoup parlé le mois dernier avec West Ham. Pour autant on n'a pas avancé. C'est un joueur qui les intéresse. Après la bonne question c'est, est-ce qu'en choisissant West Ham ou un autre en hiver ce ne serait pas s'interdire un autre club cet été ? La situation est compliquée cet hiver avec le Covid, mais on devrait aller vers du mieux cet été. On est dans ces interrogations là. Est-ce intéressant de partir maintenant ou d'attendre l'été ? »

Attendre une plus belle offre cet été ?

Une question visiblement difficile à trancher. Les prochaines semaines vont donc être capitales pour l'avenir du joueur qui pourrait bien rester en Champagne six mois de plus. « La tendance n'est pas aussi évidente que cela. On parle de carrière, d'un engagement de quatre années. Est-ce que ce n'est pas se former des portes ? Bien sûr, partir maintenant c'est s'assurer l'avenir. Mais c'est aussi se fermer les portes d'un avenir beaucoup plus fructueux. L'Italie, l'Espagne, quelques clubs allemands se renseignent aussi. Choisir West Ham ce serait renoncer à tous les autres », conclut son agent.