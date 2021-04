Stade de Reims - OM : une faille du système Sampaoli révélée par Guion ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Sur le départ, David Guion jouera un de ses derniers gros matches avec le Stade de Reims demain soir en recevant l'OM. Un rendez-vous où il espère que son équipe retrouvera son efficacité offensive. « Face à deux adversaires de notre niveau – Nice et Metz – on aurait mérité de faire carton plein, mais nous avons péché dans l’efficacité offensive. Car en termes d’organisation, de plan de jeu, je trouve que les joueurs ont bien répondu aux attentes. Il a juste manqué l’essentiel », a-t-il expliqué en conférence de presse.

« L’OM va sans doute nous laisser plus d’espaces dans notre partie de terrain. À nous d’en profiter »

Si l'OM va mieux depuis que Jorge Sampaoli est sur le banc, le coach champenois espère profiter des espaces laissés par le système très offensif mis en place par l'Argentin. « En changeant d’entraîneur, Marseille a aussi changé de style de jeu, a-t-il confié. Il pratique désormais un jeu plus porté vers l’avant à partir d’une organisation différente, en n’alignant notamment que trois défenseurs. On sent déjà que l’équipe s’approprie quelques principes. Au fur et à mesure du match, elle use ses adversaires, et est capable de finir fort. L’OM va sans doute nous laisser plus d’espaces dans notre partie de terrain. À nous d’en profiter, tout en sachant que les Marseillais sont assez agressifs en défense et proposent un bloc haut ».