Stade Rennais : Mandanda fait encore parler de lui à l'OM

Le temps passe, les idoles restent. A l'OM comme ailleurs. Et peu importe, au fond, que l'un des plus marquantes du club phocéen évolue désormais dans un autre club de Ligue 1 : le Stade Rennais. Vous l'avez compris, on parle ici du gardien, Steve Mandanda, qui, de toute évidence, continue de marquer les esprits dans son ancien club.

"Il a tout connu ici, il a gagné de trophées."

Ainsi, et pour le média Carré, le milieu de terrain phocéen, Mattéo Guendouzi l'a tout simplement désigné comme meilleur joueur de l'histoire du club. "Le meilleur joueur de l'histoire de l'OM ? Il y en a beaucoup qui sont passés. Je pense que j'aurais dit Steve Mandanda parce qu'il a fait vraiment une carrière exceptionnelle à l'OM. Il a tout connu ici, il a gagné de trophées. Il aurait mérité une statue. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, pour la carrière qu'il a faite et pour tout ce qu'il a fait pour les personnes qui travaillent au club et pour les joueurs."