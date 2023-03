Stade Rennais - OM : Bourigeaud marche sur les traces de Mbappé et Bosetti

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Humilié par Paris (0-3) et Annecy (2-2, 6 t.a.b. à 7), l'OM tentera d'éviter une troisième défaite en une semaine, dimanche soir à Rennes. Pas le meilleur des terrains pour se relancer, les Bretons ayant facilement remporté le dernier affrontement au Roazhon Park (2-0). Ils ont en plus accroché un bon nul lors du match aller en Ligue 1 au Vélodrome (1-1) et, s'ils ont été éliminés en 16es de finale de la Coupe de France à Marseille (0-1), ça a été après une rude bataille.

Bref, Rennes n'est pas le meilleur client pour repartir de l'avant. Sans compter que les Rouge et Noir, pas au mieux eux non plus, sont motivés. Benjamin Bourigeaud a ainsi sorti une punchline hier en conférence de presse, qui ne manquera pas d'agacer les Phocéens : "Ce sera à nous de mettre le troisième coup", a déclaré le milieu de terrain. Ça fait mal mais c'est la triste réalité des Marseillais depuis une semaine...