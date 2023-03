Stade Rennais - OM : Daniel Riolo a perdu Genesio et allume un Marseillais

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

La difficile semaine de l’OM s’est bien conclue hier avec une précieuse victoire à Rennes (1-0). Une réalisation de Sead Kolasinac a permis aux Phocéens de revenir de Bretagne les valises pleines et une place solidifiée sur le podium. Si Igor Tudor était fier de ses joueurs et a défendu Leonardo Balerdi, pris pour cible après l’élimination par Annecy en quarts de finale de la Coupe de France (2-2, 6-7 aux t.a.b), Daniel Riolo l’a taclé pour avoir encore placé Nuno Tavares à droite. Un choix qu’il ne comprend pas.

« Tavares, un joueur à livrer avec Doliprane... »

« Tavares a les pieds à l’envers, a-t-il déploré hier sur RMC Sport. Déjà qu’à sa place, il n’a pas les pieds bien vissés mais si en plus tu le changes de côté ! Il est bon un coup sur trois mais il est meilleur à gauche. Je ne comprends pas, on a l’impression qu’il a mis ses chaussures à l’envers ! Il est exaspérant. Tavares, c’est un joueur à livrer avec Doliprane... »

Au sujet des Rennais, Riolo n’a pas été en reste : « Je comprends de moins en moins cette compos, avec Bourigeaud devenu un milieu devant lé défense. On ne sait plus où il est, a-t-il pesté. Lovro Majer a complètement disparu et sur les côtés, tu as deux joueurs qui ne correspondent pas à ceux qui sont au milieu. »

🎙 @DanielRiolo : "Nuno Tavares était meilleur quand il était de l'autre côté, même s'il était bon une fois sur trois. Mais un mec aussi brouillon, qui a déjà des problèmes avec ses pieds en temps normal, tu le mets de l'autre côté, ils sont complètement dévissés ses pieds !" pic.twitter.com/ttHyOpj7D4 — After Foot RMC (@AfterRMC) March 5, 2023

