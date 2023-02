Toulouse - OM : Courbis est emballé par le choc

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ce dimanche soir, l’OM se déplace à Toulouse pour affronter les Violets ! Une rencontre qui va opposer la meilleure attaque européenne depuis le début de l'année face aux hommes d’Igor Tudor qui occupent la 2e place du classement. L’ancien coach de l’OM, Rolland Courbis, s’est exprimé sur cette rencontre.

« L’OM va peut-être souffrir, mais peut-être que ce sera Toulouse qui va souffrir. Personnellement, je pense qu'on va assister à un match magnifique. Parce que si rencontrer Toulouse en ce moment n'est pas un cadeau, rencontrer l'OM non plus ! », a-t-il d’abord expliqué sur RMC dans l’After Foot.

« C'est un vrai match indécis devant un Stadium plein à craquer, et je pense que ce sera un très beau match. De plus, si le score du match aller avait été flatteur (6-1 pour l'OM), les Marseillais auront face à eux une équipe qui n'a plus rien à voir en termes de solidité défensive et de talent offensif. », a confié le consultant. Rendez-vous ce soir à 20h45.