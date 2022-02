Troyes - OM : Pau Lopez regrette les points perdus face aux mal classés

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Une semaine après sa défaite à domicile face à Clermont (2-0), l'Olympique de Marseille a concédé ce dimanche le match nul sur la pelouse de Troyes (1-1). Après la rencontre, le portier olympien, Pau Lopez, regrettait les nombreux points laissés en route par son équipe contre les équipes présumées plus faibles.

"C'est difficile. On est en train de perdre beaucoup de points. On a perdu contre Clermont, on a perdu beaucoup de points chez nous. On savait que ce match était important. A la fin, l'équipe qui sera la plus régulière sera celle qui prendra la 2e place. On a perdu deux points importants pour nous sur cette partie, mais on continue parce que la semaine prochaine il y a Monaco", a lâché l'Espagnol en zone mixte.

⏱️90' | #ESTACOM 1️⃣-1️⃣



Fin du match.

Rendez-vous dimanche prochain à l'@orangevelodrome pour la réception de Monaco. pic.twitter.com/moIfpDRL8T — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 27, 2022