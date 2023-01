Troyes - OM : Tudor encense ses joueurs et juge la première de Malinovskyi

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Sérieux et séduisant dans le jeu, l'Olympique de Marseille s'est imposé ce mercredi sur la pelouse de l'ESTAC (2-0), signant sa cinquième victoire consécutive en championnat. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur marseillais, Igor Tudor, était satisfait de la prestation des siens.

"Nous sommes heureux que Malinovskyi soit avec nous"

"Je suis satisfait non seulement par le résultat mais aussi par le match qu'on a produit. On a été une équipe sérieuse, qui savait quoi faire sur le terrain. Il ne s'agit pas de savoir jusqu'où on peut aller, il faut simplement se préparer pour le prochain match. La clé, c'est d'être performants à chaque fois, d'être bons le jour du match, de travailler pour progresser et on verra jusqu'où on peut aller. Ce que j'apprécie le plus chez les joueurs, c'est cette mentalité, cette volonté de gagner, d'être sérieux, de faire attention aux détails. C'est mentalement qu'on arrive à se concentrer pour ne pas faire d'erreur et c'est la clé, on l'a vu ce soir (mercredi). Mais le chemin devant nous est encore long", a confié le technicien croate avant de juger la grande première de Ruslan Malinovskyi sous le maillot olympien.

"Il a juste fait un entraînement. Donc c'était bien pour lui de jouer. Maintenant, il a besoin de s'entraîner, il faut travailler sur certains détails mais nous sommes heureux qu'il soit avec nous."

𝗞𝗮𝗯𝗼𝗿𝗲́ ➡️ 𝗖𝗲𝗻𝗴𝗼 ➡️ 𝗩𝗲𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝘁 🧨



Le résumé complet du match costaud de nos Olympiens sur la pelouse de Troyes, c’est par ici 👉 https://t.co/7pzTyxuPA9 pic.twitter.com/EQ8KeVuq5o — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 11, 2023

