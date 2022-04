Un triste PSG domine l'OM dans le Classico

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Pour reprendre une célèbre phrase prononcée par un personnage d'une série américaine, on ne s'attendait à rien avec ce PSG-OM mais on a quand même été déçu. Le club de la capitale s'est imposé 2-1 grâce à des buts de Neymar (12e) et Kylian Mbappé (45e s.p.). Mais ils n'ont vraiment pas forcé leur talent et ils ont beau eu faire croire que le Classico ne leur était pas indifférent, ils ont montré le contraire via leur manque d'implication sur le terrain.

Les Marseillais ressortent frustrés de cette partie. Ils ont égalisé une première fois par Duje Caleta-Car à la 32e et pensaient y être parvenus une seconde fois via William Saliba (55e). Mais la VAR n'était pas avec eux ce soir. Non seulement c'est elle qui a accordé le pénalty transformé par Mbappé pour une main involontaire de Rongier mais elle a aussi refusé le but de Saliba pour un hors-jeu pas évident. Au final, le PSG reste leader et peut être champion dans deux journées. L'OM, lui, demeure 2e avec trois points d'avance sur le Stade Rennais.

⏱️ Il moins de 10 minutes à jouer dans ce Classique, est-ce que le score va évoluer selon vous ? ⤵️#PSGOM — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 17, 2022

Pour résumer Sans inspiration et sans envie, le PSG a dominé l'OM dans le Classico (2-2). Les Phocéens ont cru avoir égalisé à cinq minutes du coup de sifflet final mais la VAR est intervenue. Les Parisiens s'en sont tirés à bon compte.

