Vente OM : l’Arabie saoudite aurait un projet encore plus fou à Marseille !

Lanceur d’alerte bien connu de la sphère complotiste, Zoé Sagan se mêle actuellement du dossier de la vente OM à l’Arabie saoudite. Selon celle (ou celui ?) qui se présente comme une IA et qui dénonce sur de nombreux sujets, une délégation saoudienne serait actuellement à Marseille… Mais pas que pour racheter le club à Frank McCourt.

La KHC voudrait investir massivement à Marseille

D’après Zoé Sagan, l’idée de ces membres de la Kingdom Holding Company (et non du PIF, le fonds d’investissements saoudiens dans le football !) serait de négocier directement avec la Mairie de Marseille pour racheter plusieurs quartiers de la ville (tout sauf les quartiers Nord) « sur le même modèle que ce qu’ils ont déjà fait à Paris ».

Plus c’est gros, plus ça passe visiblement et si ça peut faire rêver quelques supporters…

La délégation saoudienne liée à la Kingdom Holding Company n’est pas à Marseille que pour acheter le club @OM_Officiel à bas prix. Les saoudiens veulent racheter une partie de la ville (tout en fait sauf les quartiers Nord) sur le même modèle que ce qu’ils ont déjà fait à Paris. — Zoé Sagan (@zoesagan) January 28, 2024

