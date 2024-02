Vente OM : Ménès voit un problème rédhibitoire pour les Saoudiens

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Alors que l’OM traverse de nouvelles turbulences en coulisses, Pierre Ménès a évoqué le dossier de la vente du club. Une vente qu’il appelle de plus en plus de ses vœux sans réellement y croire. « Avoir un OM en déconfiture comme cette saison, c’est très mauvais pour la Ligue 1. C’est très mauvais au moment de la négociation des droits. Le flou artistique autour de l’avenir de l’OM, ce n’est pas bon », étaye l’ancien consultant du CFC.

Les Ultras olympiens, un frein aux Saoudiens

Outre l’attitude de Frank McCourt, non vendeur et dont l’attitude l’agace au plus haut point (« Il se fout de son club comme de son dernier burger… »), Pierre Ménès estime que l’OM doit composer avec une répulsif à Saoudiens : les supporters ingérables qui gravitent autour du club.

« Les Saoudiens sont comme les Qataris, ils aiment beaucoup la discrétion. Et investir des centaines de millions dans un club où tu as Rachid Zeroual et sa bande qui peuvent débouler à la Commanderie dès qu’il y a deux matchs qui ne tournent pas rond ou qu’on ne leur a pas donné des sandwichs halal… Cela ne va pas aller. C’est un repoussoir pour des investisseurs sérieux. C’est pour ça que je n’y crois pas. Je le regrette ».

