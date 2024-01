Vente OM : Pierre Ménès climatise encore la piste saoudienne !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Si des banderoles ont fleuri samedi lors d’OM – AS Monaco (2-2) invitant Frank McCourt à vendre le club, Pierre Ménès n’est pas persuadé qu’une issue est possible à court terme. Si l’Américain « n’a jamais eu l’air passionné » par son club, il manque quelques facteurs importants aux yeux du chroniqueur.

« Pour vendre un club, il faut deux choses fondamentales : que le propriétaire a envie de vendre – est-ce que c’est le cas ? Je n’en sais rien – et surtout avoir un acheteur crédible. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas », a expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

Il remet en doute l’interview du Prince saoudien

Et Pierre Ménès a poursuivi sur l’interview au Média Carré d’Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud, présenté comme le cousin germain du prince héritier saoudien Ben Salmane. Une sortie médiatique qu’il voit davantage comme un buzz : « Lui, personne ne sait qui c’est. On a mis un mec avec un costume traditionnelle en disant qu’il avait tous les pouvoirs là-bas… Moi, je pense que si l’Arabie saoudite devait se positionner sur l’OM et racheter le club, cela fait longtemps que ce serait fait… »

Toujours aussi dubitatif l’ancien chroniqueur vedette du CFC…

