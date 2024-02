Vente OM : une preuve supplémentaire du désengagement de McCourt ?

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Alors que l’OM traverse une période très compliquée sportive et que de plus en plus de supporters appellent de leur vœu un départ de Frank McCourt, l’attitude de l’homme d’affaires américain interpelle à Marseille.

McCourt n’a plus remis les pieds à Marseille depuis août

En effet, comme le rapporte La Provence ce jour, McCourt n’a plus été vu à Marseille depuis le match contre Reims en août dernier au moment de lancer la saison. Même au plus fort de la crise institutionnelle en septembre, quand Pablo Longoria envisageait de partir, le Bostonien ne s’était pas rendu à Marseille à la rencontre des supporters pour apaiser les tensions comme il l’avait fait du temps de Jacques-Henri Eyraud.

D’après le média phocéen, Frank McCourt « ne semble plus se préoccuper d’une institution dont il est le propriétaire depuis 2016 ». De quoi relancer le serpent de mer d’une vente présentée comme imminente depuis trois ans ? Du côté des Ayatollah de la vente OM, c’est bien évidemment l’explication qui est retenue…

Rappelons quand même que, si on ne le voit pas à Marseille, Frank McCourt organise régulièrement des réunions avec ses équipes de travail en visio-conférence ou directement aux Etats-Unis… et qu’il a réagi hier sur Foot Mercato en prenant la défense de Pablo Longoria contre le commentateur de RMC Stéphane Guy.

🔹Franck McCourt n'a pas été vu à Marseille depuis OM/Reims en août dernier, qui lançait la saison.



Depuis, il a disparu des radars, ne semblant plus se préoccuper d'une institution dont il est le propriétaire depuis 2016. Son absence interpelle. 🤔



(@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/M7zVzOqHM6 — Infos OM (@InfosOM_) February 16, 2024

