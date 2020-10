OM : Villas-Boas, crise de confiance, une promesse... les confidences de Dario Benedetto

À l'OM, Dario Benedetto symbolise la tristesse du jeu offensif marseillais. L'Argentin n'a toujours pas inscrit la moindre réalisation cette saison. Forcément, son cas commence à agacer sur la Canebière, où les supporters apprécient les buteurs qui marquent. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, Dario Benedetto s'est confié sans détour.

Dario Benedetto est fan d'André Villas-Boas

Lors de sa venue à l'OM, André Villas-Boas avait fait de Dario Benedetto sa priorité. Les dirigeants olympiens avaient réalisé le souhait de son coach en achetant le buteur de Boca Junior. Forcément, l'international argentin a une dette envers le tacticien portugais : "Je suis très reconnaissant envers André, parce qu’il me donne beaucoup de confiance. De toute ma carrière, c'est le coach qui m'a le plus apporté."

Benedetto fait son auto-critique

Muet depuis le début de la saison, en Ligue 1 et en Ligue des Champions, Dario Benedetto a reconnu qu'il n'était pas au mieux actuellement : "Il faut être un peu réaliste : on ne joue pas comme la saison passée, j'en suis conscient et le coach aussi." Plusieurs anciens joueurs de l'OM, dont Djibril Cissé, ont pris la défense de Benedetto ces dernières semaines. "Djibril, c'était un joueur incroyable. Je suis content qu'un joueur comme lui me défende parce que le football est comme ça, et pas qu'à Marseille. Quand un attaquant marque, c'est le meilleur et quand il ne marque pas, c'est le plus nul."

"Le football c'est comme ça, ce n'est pas qu'à l’OM : quand un attaquant marque c'est le meilleur, et dès qu’il ne marque pas, c'est le plus nul"@PipaBenedetto à propos de la situation difficile qu’il traverse actuellement, au micro de @YassinNfaoui pic.twitter.com/zn8sBhrm3m — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 25, 2020

La promesse de Dario Benedetto aux supporters

À la fin de son propos, Benedetto a effectué une promesse à tous les suiveurs du club marseillais : "Nous sommes des joueurs professionnels et nous sommes habitués à la pression. C'est dans la tête, je vais inverser la tendance en continuant à travailler et en restant fort. Et à la fin, le ballon finira par rentrer et tout changer." Le réveil pourrait intervenir mardi prochain, en Ligue des Champions, lors de la réception de Manchester City.