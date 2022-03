OM - INFO BUT! : un ancien pourrait revenir à Marseille !

Cantonné au bout du banc du Bayern Munich (59 minutes disputées cette saison en Bundesliga), Bouna Sarr, 30 ans, se rapproche toujours un peu plus de la sortie. Après avoir essayé de faire son trou, le latéral (ou milieu) droit international sénégalais a fini par se faire une raison. Alors que les dirigeants bavarois sont en quête d’un nouvel élément à ce poste, l’ancien joueur de Metz et de Marseille ne s’accrochera pas éternellement. Et ceci malgré des conditions extrêmement avantageuses aux côtés des coéquipiers de Robert Lewandowski (plus de 300 000 euros par mois).

Dans cette optique, Bouna Sarr - qui est sous contrat jusqu’en juin 2024 - peut notamment compter sur l’intérêt de certaines formations italiennes et turques, mais il ne faut pas exclure un possible retour en Ligue 1, Bordeaux et Lille s’étant d’ores et déjà penchés sur son cas lors de la dernière période de mutations.

Piste active

Selon nos informations, l’OM garde un œil très attentif sur la situation de son ex-protégé (2015-2020). En quête d’un spécialiste pour concurrencer Pol Lirola, les Phocéens verraient d’un bon œil un retour du natif de Lyon, qui présente l’avantage de parfaitement connaître la maison olympienne. Les différentes parties concernées devront faire des efforts, mais la piste est aujourd’hui active.

