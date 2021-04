OM - Mercato : Strootman force son départ, un club prêt à bouger ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Prêté au Genoa, Kevin Strootman retrouve le plaisir du jeu de l'autre côté des Alpes. Le Néerlandais a dressé un constat dur sur son aventure à l'OM : "Si vous ne vous sentez pas le bienvenu et que vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas jouer à votre meilleur niveau. Ici, c'était différent, je me sens bien, nous avons une équipe solide et c'est pourquoi je peux bien faire. Je suis retourné en Italie pour ça Une chance de me revoir en Italie après cette saison ? C'est une chose compliquée. Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille. Je me sens bien ici à Gênes, nous avons encore huit matches à jouer, je veux bien faire alors peut-être je pourrais rester en Serie A."

Clairement, Pablo Longoria est favorable à un départ de l'ex-élément de l'AS Roma. Strootman est le plus gros salaire du club. Surtout, il n'est plus en adéquation avec la nouvelle politique sportive marseillaise. Mais, encore sous contrat avec le club olympien, il doit se trouver une porte de sortie. Et elle pourrait bien être... au Genoa ! En effet, au micro de DAZN, Francesco Marroccu, directeur sportif du Genoa, a ouvert la porte au transfert définitif du milieu de terrain de l'OM : "C'est un champion qui ferait un tabac s'il restait au Genoa, mais c'est une situation complexe et prématurée. Nous allons parler à Marseille avec qui nous avons d'excellentes relations." Affaire à suivre !