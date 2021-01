OM - Mercato : André Villas-Boas met un coup de froid sur le départ de Strootman

Après la contre performance de l'OM à Dijon (0-0), André Villas-Boas a répondu à la rumeur qui annonce Kevin Strootman au Genoa auprès de Téléfoot : "On va voir. Il a eu une offre du Genoa. C'est vrai. On n’a pas encore d’accord. On attend de voir ce qui se passe dans les prochains jours. S’il reste, je serai très heureux. Il est très professionnel. Il faudra attendre encore quelques jours."

Dans l'après-midi, le président du Genoa avait indiqué au média italien qu'il avait un accord avec l'OM, et que le Néerlandais était attendu en Italie, ce lundi. Affaire à suivre.