ASSE, OM, LOSC - Mercato : Saliba à Marseille, les supporters anglais hurlent au scandale !

Personne, et on dit bien personne, ne pouvait imaginer un tel scénario. Surtout pas William Saliba, alors jeune défenseur de l'ASSE, qui en signant à Arsenal il y a des mois, ne se doutait pas qu'il reviendrait en réalité en Ligue 1. Ce fut la saison dernière à l'OGC Nice et, sans doute, pour celle qui arrive à l'OM. Car Saliba et Arteta, son entraîneur, ça ne passe pas. Résultat ? Le joueur acheté pour plus de 25 millions d'euros continue d'évoluer loin de Londres.

Hier soir, on apprenait que Saliba serait une fois encore prêté par les Gunners. Information donnée par The Athletic. Direction Marseille, ce qui a eu le don de provoquer la colère des fans des Gunners sur Twitter. Avec une violence rare, notamment au sujet de Mickel Arteta. "Ce type est ridicule." "Arteta n'est pas un entraîneur sérieux." "Arteta est une pale copie de Guardiola. Avec le talent en moins." "Saliba en prêt, c'est une blague. Encore pire que tout ce que nous avons connu." "On avait signer Saliba 5 ans et il passe son temps ailleurs ? C'est quoi le contrat que nous lui avons fait signer ?"

#Arteta is obviously not serious. We've paid through the nose to assist other teams. Shambles — ⚽ ️kehinde 🇳🇬🇵🇸 (@I_AmKehinde) July 2, 2021

It’s all on Arteta. Horrendous management from him. Saliba was in the team of the season for 3 consecutive season in France and Arteta thinks he is not good. What a joke of a manager. Actually wants him struggle early season and getting the sack and we get Conte in. — Mohamed Jaafar (@AwJeffers) July 2, 2021

This is pure ridiculous. How can’t you even give a chance to him in pre season just right prove himself. Arteta is just blatantly judging him without even giving a kid chance. Hope he proves himself in Ligue 1 next year and shows to Arteta what he’s capable of — Pratik Palan (@Pratikpalan8) July 2, 2021