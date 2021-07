ASSE, LOSC, OM - Mercato : Saliba à Marseille, ce serait fait !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Depuis hier soir, et les informations du média anglais The Athletic, c'est une possibilité. Mais selon le bien informé journaliste italien, Nicolo Schira, c'est fait : William Saliba, l'ancien défenseur de l'ASSE, prêté à Nice la saison dernière et qui appartient à Arsenal, serait bel et bien prêté à l'OM la saison prochaine.

Un sacré bon coup, un de plus, pour le président olympien, Pablo Longoria.

Done deal! William #Saliba to #OlympiqueMarseille from #Arsenal on loan. #OM’s chairman Longoria on 🔥: he has closed another purchase after Gerson, Balerdi, De La Fuente, Pau Lopez and Under. And it doesn't end there... #transfers #TeamOM #AFC