ASSE, OM, Angleterre - Mercato : Saliba en dit beaucoup plus sur son avenir !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Voici les propos tenus par William Saliba, le défenseur de l'OM, lors de l'entretien accordé à Amazon Prime. Des propos retranscrits par RMC Sports.

"Mon souhait c’est de bien finir, de partir sur une bonne note au cas où je ne reviendrais plus. Mais j’essaye de ne pas trop penser à mon avenir, sinon je suis moins concentré sur les matchs. Ça me ferait plaisir de revenir ici, quoi qu’il arrive. C’est Marseille, c’est mon club. (…) La Ligue des champions avec l’OM ? Quand on voit l’atmosphère qu’il y a en Conference League ou en Ligue 1, je n’imagine même pas ce que ce serait un mardi ou un mercredi soir. "

Pour résumer Alors que l'OM va défier ce soir l'OL au stade Vélodrome, William Saliba, le défenseur d'Arsenal prêté à Marseille cette saison, en a dit plus sur son avenir lors d'un entretien accordé à Prime Vidéo. On sent bien que le dossier ne sera pas simple.

Benjamin Danet

Rédacteur