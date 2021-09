ASSE, OM, LOSC, RC Strasbourg - Mercato : le dossier Ferhat a connu un dénouement très spectaculaire

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L'ASSE a tenté jusqu'au bout de se renforcer en tentant des coups à droite et à gauche. L'un d'entre eux a été révélé tard hier soir par Mohamed Toubache-Ter. Selon l'insider, les Verts auraient proposé au Nîmes Olympique, relégué en Ligue 2, de leur prêter Zinédine Ferhat (28 ans), sans option d'achat, alors que celui-ci sera libre en juin prochain.

« Pour Ferhat, y’a un club de L1 assez gonflé qui a fait une offre qui a laissé le board nîmois sur le cul. Il reste un an de contrat à Ferhat et Saint-Etienne a fait une drôle de propo: un prêt gratuit sans OA. On est en août, pas à Noël hein », a ironisé le nouvel homme fort du SCO d’Angers sur Twitter.

Le dossier n’était pas encore arrivé à son terme. Alors que l’OM et le LOSC s’étaient aussi placés, on a appris que le Montpellier HSC (rival de Nîmes) et surtout le RC Strasbourg n’avaient pas encore abdiqué tard hier soir ! Mieux, le club alsacien a même formulé une offre à deux doigts de faire mouche dans les derniers instants du D-Day. « Pour Ferhat, Strasbourg a proposé 3,250 M€ sur la table !! Refus de Nîmes qui voulait et veut 3,5M€ », a glissé ce même Toubache-Ter après minuit. Il était trop tard.

Pour Ferhat, Strasbourg a proposé 3,250M€ sur la table !!



Refus de Nîmes qui voulait & veut 3,5M€ !! #RCSA — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 31, 2021