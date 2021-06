ASSE, OM, LOSC, Stade Rennais - Mercato : coup de théâtre pour Saliba !

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

William Saliba fait l’objet d’une cour assidue des clubs de Ligue 1 au mercato. Pablo Longoria serait très motivé à l’idée de se faire prêter l’ancien défenseur central de l’ASSE et aurait démarré des pourparlers avec Arsenal. Le club phocéen n’est pas le seul dans ce cas de figure : en plus de l’OGC Nice, le LOSC et le Stade Rennais marchent dans ses pas.

Si l’intéressé (20 ans) semble vouloir rester à Arsenal pour s’y imposer cette saison, la préparation estivale sera très importante. Mikel Arteta le surveillera de très près. Dans le cas où il ne ferait pas encore l’affaire, la Ligue 1 aurait encore toutes ses chances.

« Nice doit probablement avoir une priorité en cas de transfert »

« Il y aura de la concurrence dans ce dossier d’autant que le Gym aimerait le conserver », fait savoir L’Équipe qui confirme l’intérêt de l’OM à son endroit. « Nice aimerait le conserver, ça me semble évident, ajoute journaliste de Nice Matin Vincent Menichini au Phocéen. Ce sera forcément un dossier compliqué, déjà parce qu’Arsenal pourrait compter sur lui, mais aussi parce qu’il s’agit d’un transfert assez élevé. Après, l’OGC Nice doit probablement avoir une priorité en cas de transfert. »