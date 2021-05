ASSE, OM - Mercato : le LOSC et le Stade Rennais déboulent, Saliba a tranché pour son avenir !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L’information a secoué la Ligue 1 ce week-end : William Saliba fait l’objet d’une cour assidue de l’OM en vue de la saison prochaine. Pablo Longoria serait en effet chaud à l’idée de se faire prêter l’ancien défenseur central de l’ASSE et aurait démarré des pourparlers en ce sens avec Arsenal. Le club phocéen n’est pas le seul dans ce cas de figure : en plus de l’OGC Nice, le LOSC et le Stade Rennais marchent dans ses pas.

Saliba veut s'imposer à Arsenal

Mais Saliba aurait déjà fait son choix. « William Saliba fait l’objet de plusieurs intérêts. Naples, Lille, Rennes mais aussi L’OM. Nice souhaite absolument le conserver en prêt mais sauf retournement de situation le défenseur de 20 ans va retourner à Arsenal. Il souhaite s’y imposer », assure le journaliste Fabrice Hawkins sur Twitter.

Du côté des Gunners, Mikel Arteta, a déjà expliqué qu'il voulait réintégrer l'ancien stoppeur de l’ASSE à son effectif pour le voir à l'œuvre pendant la pré-saison. Depuis le début, l'Espagnol veut donner le temps à Saliba de grandir avant d'en faire un titulaire à Arsenal.