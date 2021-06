ASSE, RC Lens, OM – Mercato : Saliba, Badé, David Luiz... Maurice fait le point sur les pistes défensives du Stade Rennais

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le Stade Rennais est à la lutte avec l'OM sur plusieurs dossiers défensifs cet été, avec Loïc Badé et Willialm Saliba. Et son directeur sportif, Florian Maurice, a fait le point sur ces pistes dans Ouest France. « On a absolument besoin d’un défenseur central numéro un, a soutenu l'ancien lyonnais. Qu’il soit expérimenté ou non, je cherche un bon défenseur central. »

Et à lui de préciser que pour Loïc Badé, « Lens est gourmand », et que pour William Saliba « les discussions avec Arsenal sont bloquées ». Maurice a par ailleurs démenti la piste David Luiz (Arsenal). Enfin, concernant la piste Romain Saiss (Wolverhampton), Maurice a eu ces mots : « Il participera à la CAN au mois de janvier, tout comme Nayef Aguerd. » Dont acte...