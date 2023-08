ASSE, Stade Rennais - Mercato : l'OM pense à Yann M'Vila !

L'ancien milieu de Rennes et de l'ASSE est ciblé par Fulham pour remplacer João Palhinha, qui pourrait rejoindre le Bayern Munich, selon Foot Mercato. Mais le club londonien ne serait pas le seul à penser au Français.

Libre de tout contrat après son expérience à Olympiakos, M'Vila serait dans le viseur de l'OM, où Pablo Longoria a laissé entendre ce midi qu'une surprise n'était pas à exclure lors du sprint final du Mercato. A suivre...

