OM - Mercato : Cuisance ferait une première victime

En l'espace de quelques heures, le mercato de l'OM s'est soudainement accéléré. Le Bayern Munich a dégainé une offre pour Bouna Sarr. Le champion d'Allemagne en titre a proposé une dizaine de millions d'euros et le prêt de Michaël Cuisance pour s'attacher les services du latéral droit. Selon les dernières informations, les Olympiens ont accepté l'affaire proposé par l'ogre bavarois.

Cuisance IN... Lopez OUT ?

Priorité d'André Villas-Boas, Cuisance est attendu avec une grande impatience sur la Canebière. L'international français moins de 20 ans viendrait renforcer l'entrejeu olympien déjà bien garni (Kamara, Strootman, Lopez, Sanson, Rongier, Gueye...). Pour rééquilibrer l'effectif, l'OM devrait céder avant la clôture du mercato... Maxime Lopez !

Bien qu'évoluant avec trois milieux (une sentinelle, deux relayeurs) dans son schéma préféré, "AVB" ne compte pas sur le natif de Marseille. Pas un grand adepte de son profil, il verrait l'international Espoir français évoluer plus haut sur le terrain (milieu offensif voire ailier). Pour relancer sa carrière, Lopez pourrait prendre la direction de la Serie A. Selon RMC Sport, il s'est mis d'accord avec Sassuolo. Il ne manque plus qu'un accord entre les écuries pour que le joueur de 22 ans traverse les Alpes. Ainsi, un chassé-croisé pourrait s'opérer entre Cuisance et Lopez.