FC Barcelone - Mercato : Mbappé et Haaland au Barça, c'était bel et bien possible

Avec des si, le football moderne ne serait pas ce qu'il est, bien entendu. Et le FC Barcelone n'aurait sans doute pas eu besoin de plan de rigueur comme c'est le cas aujourd'hui. Et ce pour une raison simple : le club catalan aurait eu le loisir de vendre deux des plus grandes stars du football actuel : Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Manchester City).

C'est en tout cas ce qu'a révélé Javier Bordas, ancien directeur de la section sportive du FC Barcelone entre 2010 et 2020, qui, pour le podcast Nude Project, est revenu sur ces deux possibilités. Propos retranscrits par Footmercato.

"Raiola voulait aussi 20 millions d’euros de commission...."

"Mbappé aurait pu venir au Barça pour 100 millions d’euros. Nous avions besoin d’un ailier à l’époque après le départ de Neymar. Plus tard, le Barça a finalement signé Coutinho. Pour Haaland, j’ai rencontré Mino Raiola et pour 20 millions, on aurait pu le faire venir au Barça. Mais Raiola voulait aussi 20 millions d’euros de commission...."