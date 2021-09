FC Barcelone - Mercato : Umtiti, une crise de larmes fatale à l’OM, l’OL et au Stade Rennais !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Le cas Samuel Umtiti a décidément fait couler beaucoup d’encre cet été. Dans les petits papiers à la fois de l’OM, de l’OL et du Stade Rennais, le champion du monde 2018 est finalement resté au FC Barcelone. Mundo Deportivo fait aujourd’hui quelques révélations sur ce dossier qui aura longtemps tenu en haleine les supporters du club catalan.

On apprend ainsi qu’une réunion de la dernière chance s'est tenue mi-août avec Laporta, ainsi que ses collaborateurs Rafa Yuste et Mateu Alemany. Si le président du Barça a ouvert le bal en tenant un discours offensif, Umtiti a tenu bon et précisé que le staff médical blaugrana n'avait pas réussi à solutionner ses problèmes récurrents.

L’ancien stoppeur de l’OL a également souligné les efforts réalisés durant l'été avec l'aide d'un préparateur physique. MD précise que l’entretien aurait été tellement intense que Umtiti se serait effondré, en larmes, devant l'assistance. Laporta aurait été particulièrement marqué par cette scène. L’OM, l’OL et le Stade Rennais aussi... pour d’autres raisons.