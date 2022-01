FC Barcelone, OM - Mercato : après Kamara, Newcastle prêt à torpiller un autre dossier XXL !

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

L’OM et le FC Barcelone pourraient trouver un ennemi commun au mercato : Newcastle. Déjà placés sur Boubacar Kamara (22 ans), en fin de contrat à Marseille et pisté par le Barça, les Magpies pourraient dynamiter un autre dossier commun aux deux clubs.

D’après Ekrem Konur, spécialiste des transferts, le club anglais a l’intention de faire venir Anthony Martial cet hiver à Saint James Park. désireux de quitter Manchester United, l’attaquant des Bleus semble s’éloigner du Séville FC, pourtant bien positionné il y a encore quelques jours.

Dans ce registre, Newcastle serait ainsi en train de préparer une offre de prêt pour les Red Devils. Si celle-ci est concluante, Martial (26 ans) pourrait donc être bientôt fixé sur son avenir.

🚨Newcastle are considering making a loan offer for Manchester United striker Anthony Martial. #MUFC #NUFC



