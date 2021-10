FC Nantes : Harit est déjà retombé dans ses travers à l’OM

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Où est passé Amine Harit ? Arrivé en grande pompe à l’OM en provenance de Schalke 04, le milieu offensif marocain peine à confirmer les belles promesses entrevues le mois dernier sur la Canebière.

« Amine Harit a encore été plus que transparent contre Galatasaray », a résumé Jacques Bayle. Le consultant de Maritima a, comme nous tous, ouvert grand ses yeux pour assister à la prestation indige de l’ancien prodige annoncé du FC Nantes. Malgré de l’envie à revendre, le joueur de 24 ans a déjoué.

« Harit a d'abord été l'un des rares Marseillais à accélérer le jeu dès qu'il le pouvait et à se montrer menaçant comme sur ce coup franc (9e), prolongé par Taylan sur la transversale, analyse L’Équipe en lui attribuant la note médiocre de 4/10. Il en a souvent trop fait avec le ballon, s'enfermant dans des dribbles et des solutions individuelles. » Remplacé à la 79e minute, l’ex canari pourra toujours se dire que Konrad de la Fuente n’a pas apporté plus que lui à l’attaque de l’OM.

Frustrant... Résultat nul alors qu'on méritait un peu mieux ce soir. Du positif à retenir malgré tout, merci pour le soutien incroyable encore. RDV ce weekend 👊🏼💙🔥 pic.twitter.com/IBtUl1nk1p — Amine Harit (@Amine_000) September 30, 2021