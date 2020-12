FC Nantes - Mercato : un coup de main signé McCourt à l'OM cet hiver ?

Zapping But! Football Club OM : qui es-tu Leonardo Balerdi ?

André Villas-Boas a retrouvé de l’ambition au sortir de la brillante victoire contre le FC Nantes (3-1). L’entraîneur de l’OM entend même titiller le PSG pour le titre de champion de France cette saison ! « Si cette année, ce n'est pas un championnat pour le PSG, on doit être là pour profiter de cette chance. Le PSG a trois points en moins que la saison dernière, il n'y a pas trop de différence. Il faut être très bon et très régulier pour enchaîner. C'est un peu tôt mais si avec les deux matchs en retard on peut se rapprocher... Et ensuite avec le match qui nous reste à jouer contre eux, revenir à leur hauteur. On va voir... », a glissé AVB au micro de Canal+.

McCourt veut dégraisser en janvier, le FC Nantes sur le coup ?

Pierre Ménès n’a pas jeté la pierre à l’ambitieux Villas-Boas mais a imaginé que les exigences de vente de Frank McCourt au mercato hivernal pourraient ruiner son rêve d'aller chatouiller le PSG. « Moi, ce qui me fait peur, c’est la volonté de McCourt de vendre cet hiver, a-t-il glissé sur le plateau du CFC. Ils n’ont pas vendu cet été et ont des impératifs vis-à-vis du fair-play financier bien qu’il soit plus clément en période de Covid. Si l’OM vend trois joueurs cet hiver, comme j'entends le dire pour Thauvin, Caleta-Car et Sanson, ils ne joueront pas le titre. »

Dans son édition du jour, L’Équipe confirme cette tendance. « Depuis son arrivée à l’OM en mai 2019, Villas-Boas a plutôt réussi à conserver ses troupes. À cela s’ajoutent d’autres paramètres, comme sa fin de contrat en juin prochain et les requêtes de Frank McCourt auprès de la direction pour la cession d’éléments en janvier », peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Vu les qualités énoncées hier en conférence de presse par le coach de l’OM, Boubacar Kamara pourrait être le premier concerné cet hiver. Valère Germain pourrait lui aussi être poussé dehors, lui qui reste suivi par plusieurs clubs de L1 dont le FC Nantes.