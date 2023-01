FC Nantes, OL, OM - Mercato : signature aujourd’hui pour Thauvin dans son nouveau club !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Libre de tout contrat depuis sa mise à la porte par les Tigres, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin, a été annoncé du côté du FC Nantes ou encore de l'Olympique Lyonnais ces derniers jours.

Mais c'est en Italie et plus précisément à l'Udinese que l'ailier droit français devrait poursuivre sa carrière. En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Florian Thauvin devrait arriver ce lundi à Udine pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec l'actuel 7e de Serie A.