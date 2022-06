FC Nantes, OM, AS Monaco - Mercato : un ancien buteur du FC Barcelone affole la L1

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Munir El-Haddadi n’a pas trouvé sa place au FC Séville. Souvent utilisé sur un couloir à son éclosion au FC Barcelone, l’international marocain est aujourd’hui davantage utilisé comme numéro 9 mais n’entre pas dans les plans de Julen Lopetegui qui lui préfère son compatriote Youssef En-Nesyri ou encore Anthony Martial.

Selon les informations de Foot Mercato, Munir recherche du temps de jeu à l’approche du mondial qu’il compte bien disputer avec les Lions de l’Atlas. Le club andalou aurait proposé son joueur en MLS et à plusieurs clubs français dont 2 qui auraient manifesté de l’intérêt.

Les clubs de Ligue 1 en lice n’ont pas été dévoilés mais Munir pourrait trouver sa place dans de nombreuses écuries en recherche active d’un attaquant polyvalent à l’image de l’OM, du FC Nantes, ou encore de l’AS Monaco entre autres…

Pour résumer

En échec cette saison au FC Séville, Munir El-Haddadi ne rentre plus dans les plans de Julen Lopetegui. Le joueur veut plus de temps de jeu à l'approche du mondial et le club l'a proposé à plusieurs clubs de Ligue 1. 2 d'entre eux ont manifesté de l'intérêt pour l'ancien du Barça.