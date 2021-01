FC Nantes, OM – Mercato : Germain se lâche sur son avenir, les Canaris pas dans ses priorités !

Apprécié de Waldemar Kita, qui a déjà tenté plusieurs fois de le faire venir au FC Nantes, Valère Germain (OM, 30 ans) s'est exprimé sur son avenir ce vendredi en conférence de presse. Si les Canaris (ou encore l'ASSE) pouvaient s'intéresser à son profil à six mois de la fin de son contrat, le Marseillais n'est pas pressé de partir.

Plutôt l'OM ou l'étranger qu'un autre club de L1

« Un départ ? Ce n'est pas d'actualité. Personne ne m'a dit qu'il fallait que je parte. Le coach a confiance en moi. Si quelqu'un vient me dire que je doispartir, on verra. Je suis concentré sur les six derniers mois », a annoncé le fils de Bruno Germain, fidèle à sa ligne de conduite estivale.

Concernant l'avenir plus lointain, Valère Germain a aussi donné un indice – ou à minima une envie – et on ne peut pas franchement dire que cela aille dans le sens du FC Nantes : « Je suis en fin de contrat, je n'ai pas reçu d'offre de la part de l'OM, ni d'autres clubs. Pourquoi pas rester ici? J'aimerais aussi découvrir un autre pays avant la fin de ma carrière pour découvrir une culture différente et apprendre une autre langue ».