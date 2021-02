Ce sont ces petits détails qui font, ou non, le charme des derniers instants du Mercato. Comme vous le savez, le milieu de terrain du Celtic Glasgow, Olivier Ntcham, se serait mis d'accord avec l'OM, lui qui était également supervisé par le FC Nantes.

Mais d'après les informations de la chaîne Téléfoot, l'avion du joueur a eu des soucis au départ de Glasgow et ne décollera pas dans la journée, alors que le marche des transferts se ferme à minuit. Toutefois, et toujours selon le média, Ntcham va pouvoir s'engager avec l'OM, mais à distance. Et ne sera à Marseille que demain. Rocambolesque.