OM - Mercato : Florian Thauvin tout proche d'un géant italien ?

Après une saison blanche (opération d'une cheville), Florian Thauvin s'est distingué dans le début de saison timoré de l'OM (1 but, 3 passes décisives). Devenu un des chouchous du Vélodrome, le champion du monde est pourtant plus que jamais sur le départ. Libre en juin prochain, l'ex-Bastiais vient tout juste d'entamer des discussions avec la direction olympienne. Dans l'Équipe, il avait confié que la situation l'étonnait et l'agaçait. Une écurie italienne est proche de profiter de cet imbroglio.

Un accord moral entre l'AC Milan et Florian Thauvin ?

Selon Todo Fichajes, média espagnol, l’ailier phocéen et les Rossoneri ont déjà convenu d'un accord moral pour une arrivée en fin de saison. Déjà maigres, les finances olympiennes pourraient souffrir de ce choix. Si Thauvin met les voiles, Pablo Longoria devrait se montrer très inventif pour dénicher le remplaçant capable d'empiler buts et passes décisives. Sur ce dossier, l'OM joue gros.