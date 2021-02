La grosse info : Ntcham (Celtic) à l'OM, c'est imminent

En ce dernier jour du Mercato, l'OM et le Celtic Glasgow sont tombés d'accord pour l'arrivée à Marseille du milieu Olivier Ntcham. L'officialisation de la transaction ne devrait plus tarder. Anthony Modeste (Cologne), lui, doit débarquer à l'ASSE et ça bouge à Nantes. Chaude soirée en perspective !

OM - Mercato : Longoria est à deux doigts de réussir un nouveau coup miraculeux !

FC Nantes, OM - Mercato : Ntcham bloqué à Glasgow, son prêt réglé à distance ?

OM - Mercato : le dossier Caleta-Car pas refermé, Longoria est parti en quête de son remplaçant !

OM – Mercato : Radonjic s'en va au Herta (officiel)

OM - Mercato : Milik sous le choc, un départ déjà redouté ?

Mais aussi...

ASSE, Girondins, Stade Rennais - Mercato : M'Baye Niang convaincu par un ancien entraîneur ?

ASSE, Girondins - Mercato : Gasset prépare un coup bas aux Verts sur le gong !

ASSE – Mercato : Puel bondit sur un autre attaquant que Niang (Stade Rennais) !

ASSE - Mercato : les Verts ont bel et bien trouvé leur attaquant !

ASSE – Mercato : Et pendant ce temps là, Mostafa Mohamed...

ASSE – Mercato : un flop de l'été plie bagages (officiel)

ASSE - Mercato : plutôt qu'un n°9, les supporters réclament le transfert des présidents !

Girondins – Mercato : un retour en Angleterre pour Josh Maja ?

FC Nantes : Domenech cumule les provocations en interne, la tension est à son comble !

FC Nantes – Mercato : un ex-Rennais à la place d'Abeid, un goleador danois approché !

FC Nantes - Mercato : Waris (RC Strasbourg) proche de rejoindre un rival des Canaris ?

Stade Rennais : Stéphan enregistre un renfort bienvenu en attaque

LOSC - Mercato : Galtier prépare une surprise à Bordeaux, un nouveau départ se profile

OL – Mercato : les Gones ont reçu une offre improbable pour Marcelo

OL - Mercato : une recrue aimerait rester, Garcia fait le point avant Dijon

OL : Rudi Garcia pas prolongé même en cas de titre ?

RC Strasbourg – Mercato : Mohamed Simakan va signer à Leipzig... pour l'été prochain !

FC Barcelone – Mercato : le frère de Messi sort du silence, le Barça vacille… le PSG pourrait en profiter !

Real Madrid : l'avenir de Zidane scellé, Florentino Pérez a choisi son successeur

Real Madrid – Mercato : Alaba au Real, le président du Bayern Munich en dit plus

PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : le scénario catastrophe se confirme pour l'après-Mediapro !