LOSC, OM - Mercato : un gardien espagnol serait visé par les deux clubs

L'information est donnée depuis quelques heures par deux médias italiens : Sky Sport et La Gazzetta Dello Sport. Alors que le mercato d'été bat son plein, l'OM se serait activé sur la piste d'un gardien de but, susceptible de concurrencer Steve Mandanda la saison prochaine. Et il s'agirait du gardien espagnol de la Roma, Pau Lopez. La Roma, désormais entraînée par un certain José Mourinho, ne serait pas opposée à un départ de son joueur en raison de l'arrivée actée du gardien portugais, Rui Patricio.

Précision, et comme le souligne également la Gazzetta, le LOSC serait également entré dans le dossier, le club du Nord cherchant un nouveau gardien après le départ de Mike Maignan au Milan AC.