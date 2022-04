LOSC - Mercato : Ben Arfa relancé par Sampaoli à l’OM ?

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Hatem Ben Arfa (35 ans) va sans doute payer au prix fort son altercation avec Tiago Djalo samedi et sa petite phrase déplacée à Jocelyn Gourvennec dans la foulée : « On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n'est pas Guingamp ici ! »

Mis à l'écart par le LOSC depuis cet épisode, Ben Arfa n’était attendu hier au centre d’entrainement du LOSC et serait toujours maintenu à l'écart du groupe. Par ailleurs, le service juridique du club aurait ouvert un dossier disciplinaire et étudierait les suites à donner à cette affaire.

Son avenir dans le Nord semble donc bouché... à l’heure où l’option d’un retour à l’OM voit le jour ! « Alors que son nom était cité à l’OM l’été dernier et qu’un accord avait été trouvé avec Jorge Sampaoli, Ben Arfa avait finalement rejoint le LOSC mais vu les tensions l’OM pourra avoir une nouvelle opportunité, laisse entendre le site Cœur Marseillais. L’OM pourrait à nouveau tenter sa chance dans le dossier, surtout qu’il ne risque pas d’avoir de nombreux prétendants. »

Bastien Aubert

Rédacteur